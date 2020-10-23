Google посвятил новый дудл Джанни Родари: кто он

В пятницу, 23 октября поисковая система Google представила новый дудл, который посвятила выдающемуся итальянскому детскому писателю Джанни Родари. В этот день как раз исполнилось 100 лет со дня его рождения.

На территории Украины автор хорошо известен – его персонажи Чипполино и Джельсомино завоевали народную любовь еще полвека назад. В дудле от поисковика – иллюстрация к "Il romanzo di Cipollino" ("Сказка о Чипполино" 1951), где героя изображено на книге синего цвета, которая заменила букву "о" в логотипе Google, и рядом с лицом автора.

Отметим, что писатель и журналист Джанни Родари известен как один из самых влиятельных детских авторов ХХ века. Его истории написаны доступным и понятным детям языком, кроме того, у них есть описание реальных социальных проблем, что интересно и взрослым. В общем произведения Родари переведены более чем 50 языками.

В 1970 году автор стал первым и единственным ныне итальянцем, который получил премию Ганса Христиана Андерсена за писательскую деятельность – едва не самую высокую международную награду в области детской литературы.

Факты из биографии Джанни Родари:

родился 23 октября 1920 года на севере Италии;

получил педагогическое образование, преподавал в начальной школе, вскоре стал репортером. Зная о его опыте работы с детьми, редакторы попросили Родари писать для детской секции газеты;

в 1962 вышел сборник "Сказки по телефону", которую миллионы читателей в мире считают любимой детской книгой.

В то же время в Украине более известны произведения Родари, которые были популяризованные советскими мультфильмами и кино – "Приключения Чипполино" и "Джельсомино в Стране лжецов".

О своих книгах Джанни говорил просто: "Я только пытался превратить слова в игрушки".

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября Google выпустил дудл, посвященный европейской актрисе Роми Шнайдер, которой могло бы исполниться 82 года.