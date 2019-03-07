Google посвятил дудл знаменитой женщине-математику: кто она и чем прославилась

7 марта 2019 года исполняется 97 лет со дня рождения математика, специалиста в области математической физики и теоретической гидродинамики Ольги Ладыженской.
В честь этого компания Google опубликовала дудл с изображением известной женщины. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, кто она и чем прославилась.
Ольга Ладыженская родилась 7 марта 1922 года в городе Кологрив. Ее отец работал учителем математики в школе и в 13 лет она помогала ему исправлять ошибки в работах старшеклассников, а в 17 лет уже преподавала в одной из местных школ.
Ее отца расстреляли в 1937 году как "врага народа", и из-за этого она не смогла поступить в университет в 1939 году на механико-математический факультет.
Поступить девушке удалось только в Педагогический институт, но она окончила только два курса из-за войны. После того, как Ладыженская вернулась в родной город, она работала в школе учителем, а с желающими изучать математику она бесплатно занималась на дому. В благодарность за это мать одного из ее учеников добилась того, что Ладыженскую вызвали в Московский государственный университет. В конце октября 1943 года она стала студенткой мехмата МГУ.
Ладыженская стала автором более 250 работ, в том числе шести монографий и учебника "Краевые задачи математической физики". Ее научные работы в области гидродинамики используются во многих современных разработках в кораблестроения, промышленности, медицины и других областях.
С 1949 года и до конца жизни она преподавала на физическом факультете Ленинградского государственного университета.
Звания и награды
Член Европейской Академии
Иностранный член Немецкой академии естественных наук Леопольдина (1985)
Член Национальной академии деи Линчеи (Италия, 1989)
Член Американской академии наук и искусств в Бостоне (2001)
Почетный доктор Боннского университета.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Google посвятил дудл американскому художнику, мультипликатору, специалисту по керамике и создателю воздушных змеев Тайрусу Вонгу. Когда художник работал на Disney, он создал образ знаменитого олененка Бэмби.
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