Google посвятил дудл Игнацу Земмельвейсу: кто это такой

Google посвятил свой дудл венгерскому врачу-акушеру, профессору Игнацу Земмельвейсу, который является одним из основоположников асептики.

Ролик, на логотипе которого изображен портрет врача, был размещен на главной странице поисковой системы в связи с пандемией коронавируса.

По ссылке можно увидеть 50-секундное видео, на котором схематично показано, как правильно мыть руки.

В пресс-службе Google отмечают, что сейчас, как никогда, важно мыть руки, следуя рекомендациям ВОЗ, и "наш дудл поможет вам делать это правильно".

Известно, что Игнац Земмельвейс родился в Будапеште. В 1847 году он был назначен главой родильного дома Венской больницы, где впервые доказал, что дезинфекция рук значительно снижает передачу инфекции.

После того, как весь персонал начал тщательно мыть руки между процедурами, уровень заболеваемости в его отделении резко упал.

Игнац Земмельвейс adme.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Потап выпустил песню, которую посвятил карантину из-за коронавируса. Свой трек артист так и назвал "Карантин".

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