Google посвятил дудл актрисе Роми Шнайдер
Поисковая система Google выпустила новый дудл, посвященный европейской актрисе Роми Шнайдер, которой 23 сентября могло бы исполниться 82 года.
После нажатия на изображение пользователя переносит на страницу с результатами поиска. Первым, что можно увидеть, – биографию звезды 70-х из "Википедии".
Напомним, Роми Шнайдер (Розмари Альбах-Рэтти) родилась в Вене 23 сентября 1938 года. Она снялась в более 58 фильмах и стала настоящим секс-символом 20-го века. Женщина получила кинопремию "Сезар" за лучшую женскую роль в фильме "Главное – любить" и "У каждого свой шанс".
В ночь на 29 мая 1982 года Роми нашли мертвой. Она сидела за письменным столом в своей комнате. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Роми умерла от разрыва сердца, которое не выдержало постоянного напряжения.
Отметим, так называемые Google Doodle – логотипы, которые отличаются от стандартного – обычно они приурочены к какому-то событию, празднику, годовщине. В среду, 23 сентября, это – 82 года со дня рождения Роми Шнайдер.
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября в День осеннего равноденствия поисковая система Google представила новый дудл, пожелав украинцам счастливой осени в 2020 году.