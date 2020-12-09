Google назвал звезд, смерть которых больше всего поразила украинцев в 2020 году: кто вошел в список

Компания Google в Украине подвела ежегодные итоги запросов украинцев и определила, потеря каких знаменитостей больше всего поразила их в 2020 году. Так, больше всего люди "гуглили" российского актера, звезды сериала "Воронины" Бориса Клюева.

Результаты поисковой системы представители компании презентовали на официальном сайте. Отметим, что Клюев умер в возрасте 76 лет от рака легких. Мужчина поддерживал временную оккупацию Крыма и агрессию РФ по отношению к Украине. Также артист был внесен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности страны.

Вторым человеком, которого больше всего искали украинцы в Google, стал знаменитый американский баскетболист Коби Брайант. Знаменитость погиб в частном вертолете вместе со своей старшей дочерью Джианной.

Третье место в рейтинге занял российский юморист украинского происхождения Михаил Жванецкий. Причиной смерти 86-летней знаменитости назвали "возраст и болезни".

Предлагаем узнать имена других известных личностей, которых не стало в 2020 году и которыми больше всего интересовались украинцы в сети:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский дизайнер, основатель и куратор львовской недели моды Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП. Ему было 37 лет.