Google назвал список книг, которым украинцы отдали предпочтения в 2020 году

Компания Google в Украине назвала список популярных запросов и определила, какие книги пользователи чаще всего искали в сети в 2020 году. Среди них есть и "Оно", "После", "Ведьмак" и многие другие.

Так, в этом году жители нашей страны в основном предпочитали книги, по которых были сняты известные фильмы. Об этом стало известно на официальном сайте Google.

"Маленькие женщины"

Первое место в рейтинге заняло произведение "Маленькие женщины" писательницы Луизы Мэй Олкотт. В романе описывается жизнь четырех сестер семейства Марч – Маргарет, Джо, Бет и Эмми. Он частично написан по детским воспоминаниям автора: у Олкотт также было три сестры.

Отметим, что по этому роману снят фильм режиссера Греты Гервиг. В съемках приняли участие такие звезды как Эмма Уотсон, Лора Дерн, Сирша Ронан и многие другие.

"Маленькие женщины" Burning Hut

"365 дней"

На втором месте оказался роман "365 дней" Бланки Липинской. По этой книге был снят известный польский эротический фильм 2020 года режиссеров Барбары Бяловач и Томаша Мандеса.

Согласно сюжету, Лауре надоела ее благополучная жизнь. Отпуск в солнечной Сицилии в компании друзей и бойфренда Мартина должен был исправить ситуацию. Но Мартин проводит все время с ноутбуком, с друзьями тоже не складывается, и Лаура не может избавиться от странного чувства, что за ней пристально наблюдают.

"365 дней" Кино-Театр.РУ

"Гордость и предубеждение"

Третье место почетно заняла книга "Гордость и предубеждение" Джейн Остин. Стоит отметить, что в 2005 году режиссер Джо Райт также снял фильм по этому роману.

Согласно сюжету, произведение начинается с беседы мистера и миссис Беннет о приезде молодого мистера Бингли в Незерфилд-парк. Жена уговаривает мужа завести с соседом более тесное знакомство. Она надеется, что мистеру Бингли непременно понравится одна из их пяти дочерей...

"Гордость и предубеждение" КиноПоиск

Какие книги еще попали в рейтинг

"Ведьмак" – Анджей Сапковский;

"Мальчик в полосатой пижаме" – Джон Бойн;

"1984" – Джордж Оруэлл;

"Вторая жизнь Уве" – Фредрик Бакман;

"Оно" – Стивен Кинг;

"Таймлесс. Рубиновая книга" – Керстин Гир;

"После" – Анна Тодд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания Google в Украине подвела ежегодные итоги запросов украинцев и определила, смерть каких знаменитостей больше всего поразила их в 2020 году.