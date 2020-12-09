Google назвал список книг, которым украинцы отдали предпочтения в 2020 году

Компания Google в Украине назвала список популярных запросов и определила, какие книги пользователи чаще всего искали в сети в 2020 году. Среди них есть и "Оно", "После", "Ведьмак" и многие другие.

Так, в этом году жители нашей страны в основном предпочитали книги, по которых были сняты известные фильмы. Об этом стало известно на официальном сайте Google.

"Маленькие женщины"

Первое место в рейтинге заняло произведение "Маленькие женщины" писательницы Луизы Мэй Олкотт. В романе описывается жизнь четырех сестер семейства Марч – Маргарет, Джо, Бет и Эмми. Он частично написан по детским воспоминаниям автора: у Олкотт также было три сестры.

Отметим, что по этому роману снят фильм режиссера Греты Гервиг. В съемках приняли участие такие звезды как Эмма Уотсон, Лора Дерн, Сирша Ронан и многие другие.

"365 дней"

На втором месте оказался роман "365 дней" Бланки Липинской. По этой книге был снят известный польский эротический фильм 2020 года режиссеров Барбары Бяловач и Томаша Мандеса.

Согласно сюжету, Лауре надоела ее благополучная жизнь. Отпуск в солнечной Сицилии в компании друзей и бойфренда Мартина должен был исправить ситуацию. Но Мартин проводит все время с ноутбуком, с друзьями тоже не складывается, и Лаура не может избавиться от странного чувства, что за ней пристально наблюдают.

"Гордость и предубеждение"

Третье место почетно заняла книга "Гордость и предубеждение" Джейн Остин. Стоит отметить, что в 2005 году режиссер Джо Райт также снял фильм по этому роману.

Согласно сюжету, произведение начинается с беседы мистера и миссис Беннет о приезде молодого мистера Бингли в Незерфилд-парк. Жена уговаривает мужа завести с соседом более тесное знакомство. Она надеется, что мистеру Бингли непременно понравится одна из их пяти дочерей...

"Ведьмак" – Анджей Сапковский;

"Мальчик в полосатой пижаме" – Джон Бойн;

"1984" – Джордж Оруэлл;

"Вторая жизнь Уве" – Фредрик Бакман;

"Оно" – Стивен Кинг;

"Таймлесс. Рубиновая книга" – Керстин Гир;

"После" – Анна Тодд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания Google в Украине подвела ежегодные итоги запросов украинцев и определила, смерть каких знаменитостей больше всего поразила их в 2020 году.