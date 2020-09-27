Google – 22 года: как спустя время выглядят основатели компании

В воскресенье, 27 сентября, компания Google отмечает день рождения – ей исполняется 22. Так, в 1998 году ее в качестве учебного проекта создали студенты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин.

Хотя домен Google.com был зарегистрирован 15 сентября 1997 года, а корпорацию основали 7 сентября 1998-го, поисковик официально считает своим днем рождения именно 27 сентября. Как за прошедшие годы изменились основатели одного из самых дорогих брендов в мире, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Сергей Брин

Сергей Брин основал Google вместе с другом Ларри Пейджем Wikipedia

Бизнесмен, миллиардер и ученый в области вычислительной техники, IT и экономики родился 21 августа 1973 года в Москве в семье советских евреев – математиков. Семья переехала в США в 1979 году, когда Сергею было 6 лет.

В 1995 году в Стэнфордском университете Сергей Брин познакомился с другим аспирантом-математиком – Лэрри Пейджем. Поначалу они яростно спорили при обсуждении любых научных тем, но затем подружились и объединились для создания поисковой системы для своего кампуса.

Сергей Брин и Ларри Пейдж подружились во время учебы в Стэнфордском университете Business Insider

Вместе они написали научную работу "Анатомия системы крупномасштабного гипертекстного Интернет-поиска", в которой, как считается, содержится прообраз их будущей сверхуспешной идеи. В 1998 году вместе они основали компанию Google.

В 2020 году Сергей Брин получил 14-е место в списке самых богатых людей мира, составленном Forbes. Так, его состояние оценивается в 49,1 миллиарда долларов. По данным СМИ, в повседневной жизни основатель самого популярного поисковика далек от роскоши, при этом он занимается крупными инвестициями в благотворительность и борьбу со старением.

Сергей Брин и его первая жена Энн Воджицки Pinterest

Брин и сейчас говорит по-русски с родителями и говорит, что считает годы, проведенные в России, "важными". С 2007 по 2015 год был женат на Энн Воджицки. В браке родилось двое сыновей. В 2019 году Брин женился во второй раз, его супругой стала предпринимательница Николь Шанахан. В 2018 году у пары родилась дочь.

Сергей Брин и его вторая жена Николь Шанахан

Ларри Пейдж

Ларри Пейдж родился 21 августа 1973 года в городе Лансинг, штат Мичиган, США, в семье профессора информатики Карла Виктора Пейджа-старшего и преподавателя программирования Глории Пейдж.

С детства увлекался компьютерами, получил степень бакалавра по компьютерной инженерии в Мичиганском университете и магистра по информатике в Стэнфордском университете.

Ларри Пейдж и Сергей Брин – основатели поисковика Google, 2008 год

Сооснователь Google в 2020 году занял 13-ю строчку в рейтинге богатейших людей мира от Forbes с состоянием, которое оценивается в 50,9 миллиарда долларов. С 2007 года женат, его супруга – Люсинда Саутворт. Пара воспитывает двух детей, родившихся в 2009 и 2011 годах.

Ларри Пейдж и его жена Люсинда Саутворт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Google назвал самый популярный кулинарный рецепт.