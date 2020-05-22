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22 мая • обновлено в 13:01
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"Гоню 80-градусную": Королева ошарашила странным увлечением на карантине

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Российская певица украинского происхождения Наташа Королева нашла новый способ развлечения на самоизоляции.

Так, артистка начала гнать самогон. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Все пекут, что-то варят, салатики нарезают. Молодцы, девчонки! А я гоню. Гоню Королевскую, 80-градусную... Первый раз в жизни выгнала самогоночку. Ух, получилась отменная", – сказала певица.

Наташа Королева

Наташа Королева

Фото: instagram/koroleva__star

Отметим, что мнения поклонников под публикацией Королевой разделились. Многие поклонники раскритиковали певицу за ее новое увлечение. Однако нашлись и те, кто поддержал ее.

"Вот до чего самоизоляции довела! Аккуратно там с самогоночкой", "Раньше за это сажали", "Гони, Наташа, мы уже привыкли", "Молодец, Наташа! Хозяюшка", "Прикольно", "Талантливый человек талантлив во всем!" – написали люди.

"Гоню 80-градусную": Королева ошарашила странным увлечением на карантине
"Гоню 80-градусную": Королева ошарашила странным увлечением на карантине
"Гоню 80-градусную": Королева ошарашила странным увлечением на карантине
"Гоню 80-градусную": Королева ошарашила странным увлечением на карантине
"Гоню 80-градусную": Королева ошарашила странным увлечением на карантине
"Гоню 80-градусную": Королева ошарашила странным увлечением на карантине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наташа Королева опубликовала новое фото, на котором показала, как выглядит без макияжа.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Наташа Королева
Теги
шоу-бизнес шоу
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