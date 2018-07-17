Гонтарева в Одессе поразила своим внешним видом: СМИ узнали, сколько ей это стоило

На открытии 9-го Одесского международного кинофестиваля была замечена похорошевшая и похудевшая экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

На красной дорожке она позировала в компании своей невестки (жены старшего сына Антона) Валерии Томашевской.

dumskaya.net

Где и как похудела Гонтарева, выяснило издание "Страна".

Так, в феврале 2018 года она внесла изменения в свою декларацию, разместив на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции документ. Бывшая глава НБУ указала, что потратила 372 тыс. 546 гривен на курс лечения в Hospital Kalari Kovilakom (Индия).

Как выяснилось, клиника аюрведы Калари Ковилаком находится во дворце королевства Венгунад (Северная Керала, Индия) и специализируется на очищении организма, антистрессе и контроле веса. Гонтарева провела там, как минимум 28 дней, судя по задекларированым средствам.

Дворец аюрведы Kalari Kovilakom

Как указано на официальном сайте, Hospital Kalari Kovilakom - это аюрведическая клиника №1 во всем мире. Аутентичная, эффективная и высокопрофессиональная аюрведа (традиционная система индийской медицины). Их слоган: "Строго, дорого и безупречно!"

Цены здесь не из дешевых и зависят от выбранного номера (а всего их тут 20). Самая дешевая двухнедельная программа в обычной одноместной палате будет стоить как минимум €6057.

Предлагаемые пакеты: Манашанти - программа антистресса (14 дней), Панчакарма - очищение и омоложение (21 или 28 дней), Стханлякина Чикитса - снижение веса (21 или 28 дней) и Расаяна Чикитса - долголетия и противовозрастная (28 дней).

Судя по тому, что Гонтарева потратила около €12000, то пробыла она здесь более 20 дней и жила в одноместном номере. Программу выбрала либо очищение и омоложение, либо снижение веса.

В клинике есть обязательное правило - соблюдать все предписания доктора и строгие правила лечения и дисциплины (ранний подъем, 5 сессий йоги ежедневно, индивидуальное аюрведическое питание). Курение, тем более алкоголь, категорически запрещены — заметят - выгонят.

Питание здесь строго вегетарианское из натуральных продуктов, средства гигиены – из травяной пасты и травяных экстрактов. Единственное "современное" исключение – кондиционеры в номерах.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАПК нашло нарушения в е-декларации Гонтаревой.