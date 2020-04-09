Российский продюсер Иосиф Пригожин резко высказался о представителях ЛГБТ-сообществ.

Так, знаменитость осудил их за то, что они делают свою нетрадиционные отношения достоянием общественности. А также сравнил гомосексуализм с вирусом. Таким мнением Пригожин поделился в интервью Youtube-шоу "Алена, блин!" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Иосиф Пригожин Скриншот с видео

"Гомосексуализм – как вирус. Я не считаю это болезнью, но это вышло за пределы нормы. Если ты не согласен с представителем этого сообщества, ты уже враг. То, как они расправляются с нами, людьми традиционных взглядов – так мы с ними не расправляемся. Вставить себе ноги, руки, это стало символом этого движения, и они не стыдятся сделать это достоянием общественности. Вот не дай бог попасть с такими людьми на войну, что они будут делать, на солдате лежать?" – сказал Пригожин.

Кроме того, продюсер добавил, что "если принятие однополых отношений, браков – это часть цивилизации, то тогда она в ж*пе".

Иосиф Пригожин Скриншот с видео

"Это считается частью цивилизации? Тогда мы оказались в ж*пе. В прямом и переносном смысле. Мир в большой ж*пе, Россия в ж*пе, мы часть этой ж*пы", – подытожил Пригожин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Агата Муцениеце оскорбила представителей ЛГБТ-сообществ.