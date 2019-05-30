Голым через весь город: жена забавно наказала мужа-изменщика и взорвала сеть видео

В городе Барранкилья, Колумбия, городе жена жестко, но эффектно наказала супруга за измену, прокатив его на крыше машины полностью голым через весь город.

Накануне супруга поймала своего мужа "с поличным", когда он увез свою любовницу в пригородный мотель, пишет издание Daily Mail.

Женщина объявила, что простит супруга только в том случае, если он разденется догола, ляжет на крышу ее автомобиля и позволит провезти его по городу, в том числе и по самым людным улицам с несколькими остановками.

Голый мужчина на крыше авто Daily Mail

Мужчина согласился и сделал все, как велела жена. Необычное зрелище привлекло внимание публики. Многие снимали обнаженного мужчину на смартфоны, а потом забавный ролик выложили в сеть.

Жена наказала мужа за измену Daily Mail

Стоит отметить, через весь город изменщику проехать так и не удалось – его арестовали полицейские за грубое нарушение общественного порядка.

Как сообщал OBOZREVATEL, стюардесса забавно проучила парочку, занимавшуюся сексом в туалете самолета и стала звездой сети. Подробнее о курьезном случае читайте по этой ссылке.

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