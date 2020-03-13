Голый Шепелев показал откровенное фото в душе

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал откровенное фото, на котором позирует полностью обнаженным.

Cнимком мужчина поделился на своей странице в Instagram.

Дмитрий Шепелев msn.com

Так, на фотографии Шепелев сфотографирован в душе. Интимное место Дмитрий прикрыл листьями пальмы.

"А вот так? Ну, давайте начинайте про нового ведущего, про программу, канал и всякое такое...", – такой подписью сопроводил фото Шепелев.

По всей видимости, в подписи Дмитрий имел ввиду Тимура Еремеева – артиста, сменившего Шепелева на посту ведущего передачи "На самом деле" на Первом канале.

Примечательно, что телеведущий не часто радует поклонников пикантными фотографиями в Instagram, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию у подписчиков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в СМИ появилась информация, что российский телеведущий Дмитрий Шепелев до отношений с певицей Жанной Фриске был женат на своей коллеге. Так, первой супругой знаменитости была Анна Старцева.

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