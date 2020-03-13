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13 марта • обновлено в 04:12
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Голый Шепелев показал откровенное фото в душе

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Российский телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал откровенное фото, на котором позирует полностью обнаженным.

Cнимком мужчина поделился на своей странице в Instagram.

Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев

msn.com

Так, на фотографии Шепелев сфотографирован в душе. Интимное место Дмитрий прикрыл листьями пальмы.

"А вот так? Ну, давайте начинайте про нового ведущего, про программу, канал и всякое такое...", такой подписью сопроводил фото Шепелев.

По всей видимости, в подписи Дмитрий имел ввиду Тимура Еремеева – артиста, сменившего Шепелева на посту ведущего передачи "На самом деле" на Первом канале.

Примечательно, что телеведущий не часто радует поклонников пикантными фотографиями в Instagram, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию у подписчиков.

Голый Шепелев показал откровенное фото в душе
Голый Шепелев показал откровенное фото в душе
Голый Шепелев показал откровенное фото в душе
Голый Шепелев показал откровенное фото в душе
Голый Шепелев показал откровенное фото в душе

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в СМИ появилась информация, что российский телеведущий Дмитрий Шепелев до отношений с певицей Жанной Фриске был женат на своей коллеге. Так, первой супругой знаменитости была Анна Старцева.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Дмитрий Шепелев
Место
Россия
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