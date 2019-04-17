Голый Панин с подругой поразил сеть серией пошлых фото (18+)

Одиозный российский актер Алексей Панин поразил сеть очередной порцией развратных фото.

Он никогда не скрывал, что любит нудистский отдых, и этот раз не стал исключением. Актер опубликовал в Instagram снимки, на которых позирует с молодой подругой абсолютно голым.

"Мы пришли на эту землю только лишь для того, чтобы быть счастливыми. (Никита Джигурда)", – подписал Панин.

Такая фотосессия вызвала неоднозначную реакцию в сети. Некоторые поклонники поддержали актера и его спутницу из-за смелости. Вторая половина осудила парочку за пошлость.

"Чересчур", "Опять за старое", "По ходу этот пост не долго продержится", "Панин как был, так и остался. Фу, мерзость", "Почему вы еще не в тюрьме за распространения порнографии", – возмутились в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Панин в последнее время часто попадает под критику в России из-за едких высказываний о стране и ее населении. Недавно он поехал на заграничный курорт, откуда написал, что Россия является "гомофобной и грязной страной".

В ответ в РФ подали заявление на актера в Следственный комитет с требованием привлечь его к ответственности. Но на этом Панин не остановился и назвал россиян "упырями и уродцами".

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