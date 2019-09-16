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16 сентября • обновлено в 13:18
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Голый Малахов записал для Собчак видео в ванной

1.1т Читать материал на украинском

Российский ведущий Андрей Малахов снял шуточный видеоролик, в котором он лежит обнаженным в ванне вместе с женой Натальей Шкулевой и говорит по телефону с Ксенией Собчак.

Видео телеведущий разместил на своей странице в Instagram.

Голый Малахов записал для Собчак видео в ванной
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Ролик стал ответом на тизер нового шоу Ксении Собчак: накануне его опубликовал на своем сайте "Первый канал". В тизере Ксения лежит в ванне с пеной и говорит в телефонную трубку:

"Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь", — говорит Собчак.

В ответном ролике, опубликованном Малаховым, они с женой Натальей нежатся в ванне с пеной. В руке телеведущий держит телефон.

"Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты", — отвечает Малахов.

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Персоны
Ксения Собчак Андрей Малахов
Место
Россия
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