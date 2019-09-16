Голый Малахов записал для Собчак видео в ванной

Российский ведущий Андрей Малахов снял шуточный видеоролик, в котором он лежит обнаженным в ванне вместе с женой Натальей Шкулевой и говорит по телефону с Ксенией Собчак.

Видео телеведущий разместил на своей странице в Instagram.

Ролик стал ответом на тизер нового шоу Ксении Собчак: накануне его опубликовал на своем сайте "Первый канал". В тизере Ксения лежит в ванне с пеной и говорит в телефонную трубку:

"Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь", — говорит Собчак.

В ответном ролике, опубликованном Малаховым, они с женой Натальей нежатся в ванне с пеной. В руке телеведущий держит телефон.

"Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты", — отвечает Малахов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе в сети появилась информация о свадьбе Собчак с Богомоловым. Как сообщил Telegram-канал Dark Cosmo со ссылкой на анонимных инсайдеров, мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что Собчак и Богомолов женятся из-за беременности звезды.

Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что скандальная телеведущая и режиссер ждут ребенка. В частности, Telegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.

Также узнайте историю любви Собчак и Богомолова. Отметим, что их познакомил бывший муж телеведущей Максим Виторган.

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