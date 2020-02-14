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14 февраля • обновлено в 18:15
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Голые Собчак и Глюкоза возмутили сеть откровенным фото

3.4т
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Российская телеведущая Ксения Собчак, певица Глюкоза и дизайнер Яна Расковалова сфотографировались топлес на пляже на Мальдивах. Откровенным снимком они решили поздравить подписчиков с Днем влюбленных.

Снимок Собчак разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Голые Собчак и Глюкоза возмутили сеть откровенным фото

instagram.com/glukozamusic

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"Отчаянные и отчаявшиеся", - подписала фото Собчак.
Голые Собчак и Глюкоза возмутили сеть откровенным фото
"Наши валентинки - нам разрешили", - написала Глюкоза.
Голые Собчак и Глюкоза возмутили сеть откровенным фото

"Стыд и срам! И позор", "Страшные какие все, жуть", "И вы баллотировались в президенты", "Лучше бы голой фоткались", "Крик души! Мы еще живы!", "Куда катится мир", "Не православно", "Сериал про вас пора снимать", "Одна грудь убежала", "Тизеришь выпуск программы "Голые и смешные?", - пишут в сети.

Голые Собчак и Глюкоза возмутили сеть откровенным фото
Голые Собчак и Глюкоза возмутили сеть откровенным фото
Голые Собчак и Глюкоза возмутили сеть откровенным фото
Голые Собчак и Глюкоза возмутили сеть откровенным фото
Голые Собчак и Глюкоза возмутили сеть откровенным фото
Голые Собчак и Глюкоза возмутили сеть откровенным фото
Голые Собчак и Глюкоза возмутили сеть откровенным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, Глюкоза периодически подогревает интерес публики пикантными снимками. Это вызывает осуждение у некоторых поклонников, которые напоминают, что она – мать.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Наташа Ионова (Глюк’оZа) Ксения Собчак
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