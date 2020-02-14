Голые Собчак и Глюкоза возмутили сеть откровенным фото

Российская телеведущая Ксения Собчак, певица Глюкоза и дизайнер Яна Расковалова сфотографировались топлес на пляже на Мальдивах. Откровенным снимком они решили поздравить подписчиков с Днем влюбленных.

Снимок Собчак разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/glukozamusic

"Отчаянные и отчаявшиеся", - подписала фото Собчак.

"Наши валентинки - нам разрешили", - написала Глюкоза.

"Стыд и срам! И позор", "Страшные какие все, жуть", "И вы баллотировались в президенты", "Лучше бы голой фоткались", "Крик души! Мы еще живы!", "Куда катится мир", "Не православно", "Сериал про вас пора снимать", "Одна грудь убежала", "Тизеришь выпуск программы "Голые и смешные?", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Глюкоза периодически подогревает интерес публики пикантными снимками. Это вызывает осуждение у некоторых поклонников, которые напоминают, что она – мать.

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