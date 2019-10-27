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27 октября • обновлено в 12:33
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"Голову режет": Лобода пожаловалась на проблемы со здоровьем

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, пожаловалась на сильные головные боли. Поклонники артистки поддержали звезду, и предположили, что ее плохое самочувствие связано с магнитными бурями.

Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram. Кроме того, она опубликовала фото, которое не очень понравилось фолловерам.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram/lobodaofficial

Новости
"На лице маска": Лобода взволновала сеть пикантным кадром
"Голову режет. Сегодня так весь день", - написала Лобода.

"Это прикол или магнитные бури?", "Выздоравливайте! Все будет хорошо", "Магнитные бури сильные уже 3 дня", "Все ненатуральное, все это поддельная красота", "Пусть голову режет, главное, чтобы "глаза" на месте были", - пишут в сети.

'Голову режет': Лобода пожаловалась на проблемы со здоровьем
'Голову режет': Лобода пожаловалась на проблемы со здоровьем
'Голову режет': Лобода пожаловалась на проблемы со здоровьем
'Голову режет': Лобода пожаловалась на проблемы со здоровьем
'Голову режет': Лобода пожаловалась на проблемы со здоровьем
'Голову режет': Лобода пожаловалась на проблемы со здоровьем
'Голову режет': Лобода пожаловалась на проблемы со здоровьем
'Голову режет': Лобода пожаловалась на проблемы со здоровьем
'Голову режет': Лобода пожаловалась на проблемы со здоровьем

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звездный промоутер Сергей Лавров рассказал, что Лобода перед каждым выступлением требует покупать ей новый чайник.

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Персона
Светлана Лобода
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