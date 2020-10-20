Головные уборы осень-зима 2020/2021: названы пять трендовых вещей

Береты яркого цвета, шляпы с широкими полями, вязаные шапки стали трендом сезона осень-зима 2020/2021.

Такие аксессуары отлично сочетаются с теплой верхней одеждой. О головных уборах, на которые стоит обратить внимание в этом году, пишет Новое Время (фото смотрите ниже).

Вязаная шапка

Бренд Brandon Maxwell предлагает носить шапку с небольшим наклоном, не закрывая уши или большую часть лица. А Erdem украсил черные головные уборы бусинами.

Федора

Шляпы с широкими полями и в стиле Дикого Запада стали чрезвычайно популярными. Головные уборы в Etro украшенные лентами. Такой аксессуар отлично сочетается с платьями, джинсами, пальто, дубленками, брюками-кюлотами или замшевыми куртками.

Стиль всадника

На показах модных брендов были представлены головные уборы в виде кепок, которые похожи на шлемы для верховой езды с основанием круглой формы и козирком. Такой аксессуар стоит носить с трикотажными костюмами, кардиганами, сарафанами или платьями.

Шляпа-ведро (панама)

Это один из самых популярных стилей шляп на подиумах сезона осень-зима 2020/2021. Например, бренд Vivetta предоставил шляпам-ведрам женственный и повседневный вид.

Берет

Этот головной убор придаст женственности и французского шика любому образу. В холодное время года сочетайте его с платьями с длинными рукавами, юбками, классическими пальто, свитерами, кожаными жакетами, тренчами или расклешенными джинсами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сезоне осень-зима 2020/2021 дизайнеры предложили девушкам носить яркие, с оригинальными узорами, блестящие, короткие или объемные куртки.