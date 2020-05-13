"Голосуют за своих": Потап высказался о результатах "Голос країни-10"

Украинский рэпер и судья проекта "Голос країни" Потап прокомментировал результаты финала десятого сезона.

В интервью изданию "Факты" артист заявил, что в Украине голосуют за своих.

Потап и Настя Каменских Instagram @realpotap

По мнению Потапа, большую роль играют личные истории конкурсантов.

"Когда в финал выходят участники из других стран, у них шансов выиграть гораздо меньше, чем у наших представителей, даже если те выступают хуже. И с этим ничего не поделаешь. У нас голосуют свои за своих. Кроме того, большую роль играют личные истории конкурсантов. Это тоже может быть. Но, на мой взгляд, это лишает нас, украинцев, интеграции с мировым шоу-бизнесом. Если мы будем своим отдельным хуторком, то не будет развития. Если мы хотим выходить на международный уровень, нужно становиться более открытыми. Это уже лежит в плоскости воспитания телезрителя, своего потребителя", – говорит Потап.

Потап Instagram @realpotap

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что победителем десятого сезона "Голос країни" стал Роман Сасанчин из команды Тины Кароль.

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