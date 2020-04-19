"Голос Країни": лучшие выступления за 10 лет шоу
В воскресенье, 19 апреля, на Пасху на телеканале "1+1" проходит спецвыпуск "Голосу країни".
Выпуск будет состоять из самых ярких выступлений участников за десять сезонов проекта, которые всколыхнули сеть YouTube и больше всего запомнились поклонникам. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, кто больше всего понравился зрителям.
Первым в спецвыпуске показали Александра Клименка, который стал победителем 7 сезона шоу.
Сергей Асафатов на слепых прослушиваниях исполнил песню группы Бумбокс "Вахтерам" в 10 сезоне шоу.
В список самых популярных выступлений попала Александра Зарицкая, которая сейчас является солисткой популярной группы KAZKA.
Звездой 10 сезона шоу стал Даниэль Салем.
Вера Кекелия пришла на шоу в очень непростой период своей жизни. Но ей удалось покорить проект и зрителей, а также встретить свою любовь.
Ерлан Баибазаров - "Feel It Still". 10 сезон.
Константин Дмитриев – "Hello". 6 сезон.
Ольга Мельник - "Lovely". 10 сезон.
Эдель Пьер – "Whole Lotta". 6 сезон.
Анастасия Балог - "Bad guy". 10 сезон.
Зианджа – "Smashed into you". 8 сезон.
Индира Едильбаева - "Мелодия" .10 сезон.
Katya Chilly – "Светлица". 7 сезон.
Назар Яцишин – "Shallow" 10 сезон.
Татьяна Решетняк – "Край мій рідний край". Сезон 5.
Максим Перепелица - "Bad Guy". 10 сезон.
Екатерина Степура - "Do not kill my vibes". 10 сезон.
Никита Алексеев – "Let's get it started". Сезон 4.
Лида Ли - "Bang Bang". 10 сезон.
Влад Каращук – "Running". 6 сезон.
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