"Голос Країни": лучшие выступления за 10 лет шоу

В воскресенье, 19 апреля, на Пасху на телеканале "1+1" проходит спецвыпуск "Голосу країни".

Выпуск будет состоять из самых ярких выступлений участников за десять сезонов проекта, которые всколыхнули сеть YouTube и больше всего запомнились поклонникам. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, кто больше всего понравился зрителям.

Первым в спецвыпуске показали Александра Клименка, который стал победителем 7 сезона шоу.

Сергей Асафатов на слепых прослушиваниях исполнил песню группы Бумбокс "Вахтерам" в 10 сезоне шоу.

В список самых популярных выступлений попала Александра Зарицкая, которая сейчас является солисткой популярной группы KAZKA.

Звездой 10 сезона шоу стал Даниэль Салем.

Вера Кекелия пришла на шоу в очень непростой период своей жизни. Но ей удалось покорить проект и зрителей, а также встретить свою любовь.

Ерлан Баибазаров - "Feel It Still". 10 сезон.

Константин Дмитриев – "Hello". 6 сезон.

Ольга Мельник - "Lovely". 10 сезон.

Эдель Пьер – "Whole Lotta". 6 сезон.

Анастасия Балог - "Bad guy". 10 сезон.

Зианджа – "Smashed into you". 8 сезон.

Индира Едильбаева - "Мелодия" .10 сезон.

Katya Chilly – "Светлица". 7 сезон.

Назар Яцишин – "Shallow" 10 сезон.

Татьяна Решетняк – "Край мій рідний край". Сезон 5.

Максим Перепелица - "Bad Guy". 10 сезон.

Екатерина Степура - "Do not kill my vibes". 10 сезон.

Никита Алексеев – "Let's get it started". Сезон 4.

Лида Ли - "Bang Bang". 10 сезон.

Влад Каращук – "Running". 6 сезон.

