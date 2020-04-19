Главная Новости
19 апреля • обновлено в 21:29
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Голос Країни": лучшие выступления за 10 лет шоу

1.3т
Читать материал на украинском

В воскресенье, 19 апреля, на Пасху на телеканале "1+1" проходит спецвыпуск "Голосу країни".

Выпуск будет состоять из самых ярких выступлений участников за десять сезонов проекта, которые всколыхнули сеть YouTube и больше всего запомнились поклонникам. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, кто больше всего понравился зрителям.

"Голос Країни": лучшие выступления за 10 лет шоу

1+1

Первым в спецвыпуске показали Александра Клименка, который стал победителем 7 сезона шоу.

Сергей Асафатов на слепых прослушиваниях исполнил песню группы Бумбокс "Вахтерам" в 10 сезоне шоу.

В список самых популярных выступлений попала Александра Зарицкая, которая сейчас является солисткой популярной группы KAZKA.

Звездой 10 сезона шоу стал Даниэль Салем.

Вера Кекелия пришла на шоу в очень непростой период своей жизни. Но ей удалось покорить проект и зрителей, а также встретить свою любовь.

Как сообщал OBOZREVATEL, судьи проекта Дан Балан и Тина Кароль вновь подогрели слухи о своих отношениях, поговорив о "будущей свадьбе".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги