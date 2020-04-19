"Голос Країни": лучшие выступления за 10 лет шоу

В воскресенье, 19 апреля, на Пасху на телеканале "1+1" проходит спецвыпуск "Голосу країни".

Выпуск будет состоять из самых ярких выступлений участников за десять сезонов проекта, которые всколыхнули сеть YouTube и больше всего запомнились поклонникам. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, кто больше всего понравился зрителям.

1+1

Первым в спецвыпуске показали Александра Клименка, который стал победителем 7 сезона шоу.

Сергей Асафатов на слепых прослушиваниях исполнил песню группы Бумбокс "Вахтерам" в 10 сезоне шоу.

В список самых популярных выступлений попала Александра Зарицкая, которая сейчас является солисткой популярной группы KAZKA.

Звездой 10 сезона шоу стал Даниэль Салем.

Вера Кекелия пришла на шоу в очень непростой период своей жизни. Но ей удалось покорить проект и зрителей, а также встретить свою любовь.

Как сообщал OBOZREVATEL, судьи проекта Дан Балан и Тина Кароль вновь подогрели слухи о своих отношениях, поговорив о "будущей свадьбе".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!