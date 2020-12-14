"Голос країни-11": чем удивит шоу и кто станет судьями

София Ковнир
София Ковнир
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'Голос країни-11': чем удивит шоу и кто станет судьями

Совсем скоро на телеканале "1+1" стартует 11 сезон популярного украинского шоу "Голос країни". В этот раз в тренерском составе будут такие знаменитости как Тина Кароль, Надя Дорофеева, MONATIK и Олег Винник.

Так, в новом сезоне "Голосу країни" за кулисами появится настоящий робот. Он будет подавать участникам микрофон, измерять температуру и дезинфицировать руки. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе "1+1".

Кроме того, группа поддержки будет болеть за своих близких онлайн. Они будут на прямой связи и смогут пообщаться с участником сразу после выступления.

Тренерский состав

Также известно, что ведущими 11 сезона станут Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая

Стоит отметить, в этом году кастинг участников впервые проходил онлайн.

Сцена на шоу "Голос країни-11"

Напомним, "Голос країни" — украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победителем 10-го сезона проекта стал Роман Сасанчин из команды Тины Кароль.

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