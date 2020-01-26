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26 января • обновлено в 20:55
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"Голос країни 10": все подробности второго выпуска шоу

1.6т
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В воскресенье, 26 января на канале 1+1 состоится второй выпуск песенного шоу "Голос країни 10". На этапе слепых прослушиваний молодые исполнители поборются между собой за право стать частью команды судей: Dan Balan, Monatik, Тина Кароль, Потап и Настя Каменских.

OBOZREVATEL проследит за эфиром и расскажет все подробности шоу.

"Голос країни 10": все подробности второго выпуска шоу
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"Ребенок!" Жест Каменских и Потапа на "Голосе" взбудоражил зрителей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и судья "Голоса країни-10" Тина Кароль высмеяла на шоу участницу из России Василису Старшову.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
MONATIK Dan Balan Настя Каменских (NK) Алексей Потапенко (Потап) Тина Кароль
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