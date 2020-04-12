"Голос країни-10": все подробности последних "нокаутов" сезона

В воскресенье, 12 апреля, на"1+1" проходит заключительный эпизод этапа "нокаутов" шоу "Голос країни 10". За участие в следующем этапе шоу соревнуется команда Тины Кароль.

OBOZREVATEL следит за трансляцией и расскажет все подробности.

По результатам прошлых выпусков этапа "нокауты" стали известны имена участников, которые продолжат участие и будут бороться за победу в шоу, из команды MОNATIKа, Дана Балана и ПТП с NK. В это воскресенье зрители узнают, кто из команды Тины Кароль будет бороться за победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, судьи проекта Дан Балан и Тина Кароль вновь подогрели слухи о своих отношениях, поговорив о "будущей свадьбе".

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