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9 февраля • обновлено в 18:57
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"Голос країни-10": все подробности четвертого выпуска шоу

1.7т
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В воскресенье, 9 февраля, на канале "1+1" в эфир выйдет четвертый выпуск шоу "Голос країни-10". На этапе слепых прослушиваний молодые артисты борются между собой за право стать частью команды судей: Dan Balan, Monatik, Тина Кароль, Потап и Настя Каменских.

OBOZREVATEL проследит за эфиром и расскажет все подробности шоу.

"Голос країни-10": все подробности четвертого выпуска шоу
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На сцене в четвертом выпуске появится уборщица цирка, которая покорит всех хитом группы Тату, юная фанатка Тины Кароль, известный оперный голос Казахстана и Дива Урсула.

Также в четвертом выпуске пройдет первое специальное выступление сезона. Его героем станет известный украинский актер и телеведущий Владимир Остапчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и судья "Голоса країни-10" Тина Кароль высмеяла на шоу участницу из России Василису Старшову.

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Автор
Мария Дидык
Тема
Голос країни
Персоны
Настя Каменских (NK) Алексей Потапенко (Потап) Тина Кароль Dan Balan
Тег
Голос країни-10
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Попович Олег
Попович Олег
Кто эту чушь вообще смотрит?
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