"Голос країни 10": на шоу неожиданно изменились правила

В воскресенье, 22 марта, на телеканале 1+1 состоится одиннадцатый выпуск вокального проекта "Голос країни-10". Отметим, что авторы шоу неожиданно изменили правила.

OBOZREVATEL проследит за эфиром и расскажет все подробности.

1+1

Так, по результатам этапа в командах тренеров осталось по 9 участников: восемь из них победили в дуэтах и один, которого они "украли" из других команд. Теперь стало известно, что и во время следующего этапа шоу - нокаутов - тренеры снова будут иметь право на кражу.

Как сообщал OBOZREVATEL, судьи проекта Дан Балан и Тина Кароль вновь подогрели слухи о своих отношениях, поговорив о "будущей свадьбе".

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