"Голос країни-10": кто победил в шоу

В воскресенье, 26 апреля, прошел финальный, 15 выпуск, популярного вокального шоу "Голос країни-10". В прямом эфире определили победителя вокального соревнования. Им стал Роман Сасанчин из команды Тины Кароль.

Во втором этапе проекта он боролся за победу с тремя участниками: Сергеем Асафатовым, Индирой Едильбаевой, Эрланом Баибазаровым.

Роман Сасанчин Instagram @goloskrainy_official

Так, в первом этапе Роман исполнил композицию "Мамина черешня", которую посвятил своей маме. Выступление Сасанчина оценили все судьи. И, согласно результатам зрительского голосования, Роман прошел во второй этап.

Во втором этапе участник появился на сцене с песней "Luna tu" певца Alessandro Safina, которую он исполнял на слепых прослушиваниях. Зрители отдали наибольшее количество голосов Роману, подарив ему победу.

Как стало известно, кроме кубка, Роман Сасанчин получил также квартиру в Киеве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как развивались "отношения" Кароль и Балана на "Голосі країни-10".