Главная Новости
5 апреля • обновлено в 20:10
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Голос країни-10": чем участники будут удивлять в 12-ом эфире шоу

382
Читать материал на украинском

В воскресенье, 5 апреля, на телеканале 1+1 стартует 12-й выпуск вокального проекта "Голос країни-10". Так, за место в четвертьфинале будут соревноваться участники команды Потапа и Насти Каменских (NK).

OBOZREVATEL проследит за эфиром и расскажет все подробности.

Потап и Настя Каменских (NK)

Потап и Настя Каменских (NK)

Фото: instagram/1plus1_ua

Среди участников команды Потапа и Насти Каменских за ​​участие в прямых эфирах будет соревноваться 22-летняя Юлия Коровко из Харькова. Девушка исполнит на сцене "Голосу країни" песню Натальи Могилевской – "Відправила меседж" в необычной аранжировке.

Юлия Коровко

Юлия Коровко

Фото: picuki.com

Также на сцене вокального проекта появятся украинская Билли Айлиш Тоня Сова, таксист из Казахстана Ерлан Баибазаров и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, судьи проекта Дан Балан и Тина Кароль вновь подогрели слухи о своих отношениях, поговорив о "будущей свадьбе".

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
Теги
Голос країни-10 шоу-бизнес шоу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги