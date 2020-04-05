"Голос країни-10": чем участники будут удивлять в 12-ом эфире шоу

В воскресенье, 5 апреля, на телеканале 1+1 стартует 12-й выпуск вокального проекта "Голос країни-10". Так, за место в четвертьфинале будут соревноваться участники команды Потапа и Насти Каменских (NK).

OBOZREVATEL проследит за эфиром и расскажет все подробности.

Потап и Настя Каменских (NK) Фото: instagram/1plus1_ua

Среди участников команды Потапа и Насти Каменских за ​​участие в прямых эфирах будет соревноваться 22-летняя Юлия Коровко из Харькова. Девушка исполнит на сцене "Голосу країни" песню Натальи Могилевской – "Відправила меседж" в необычной аранжировке.

Юлия Коровко Фото: picuki.com

Также на сцене вокального проекта появятся украинская Билли Айлиш Тоня Сова, таксист из Казахстана Ерлан Баибазаров и другие.

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