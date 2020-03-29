"Голос країни-10": чего ждать от 11 выпуска

В воскресенье, 29 марта, на телеканале 1+1 состоится 11-й выпуск вокального проекта "Голос країни-10". Так, за место в четвертьфинале будут соревноваться участники команды Дана Балана.
OBOZREVATEL проследит за эфиром и расскажет все подробности.
Фото: 24tv.ua
Отметим, что среди подопечных исполнителя выступит победитель шоу "Голос. Діти-2" Роман Сасанчин. Парень признался, что на проекте нашел настоящих друзей, хотя и не ожидал этого.
Также эмоциональным станет выступление участника Сюй Чуань Юна – студента из Китая, который приехал в Украину два года назад, чтобы изучать украинский язык и песни.
Как сообщал OBOZREVATEL, судьи проекта Дан Балан и Тина Кароль вновь подогрели слухи о своих отношениях, поговорив о "будущей свадьбе".
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