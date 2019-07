"Голос.Діти 2019": что известно о победившем Александре Зазаришвили

В воскресенье, 7 июля в суперфинале вокального проекта "Голос. Діти-5"одержал победу 12-летний грузин Александр Зазарашвили.

Юный артист был участником команды группы "Время и Стекло". OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, чем Зазарашвили занимался до участия в шоу.

Парень родом из небольшого грузинского поселка Руиси. Он родился в многодетной семье. Родители Александре воспитывают двух родных, а также четверо приемных детей, отец и мать которых погибли в автокатастрофе.

Семья мальчика живет скромно, но всячески поддерживает Александра на его творческом пути. Он же хочет стать успешным артистом и помогать деткам, которые живут в интернате.

Еще на слепых прослушиваниях его талант отметили все судьи, а зрители активно поддерживали Александра в социальных сетях.

В этапе "Бои" вместе с Александром выступили два участника - Максим Комисарчук из Украины и Мария Магильна из Беларуси. Они спели хит Бейонсе "Halo".

Во время "Нокаутов" Зазарашвили сразу отправился в финал. Все звездные тренеры отметили, что его выступление было лучшим.

В первом этапе суперфинала Зазарашвили исполнил песню своей соотечественницы Нино Катамадзе Once In The Street.

Вместе со своими наставниками, группой "Время и Стекло", Саша исполнил уже культовый трек Кузьмы Скрябина "Люди, як кораблі".

Во втором этапе супефинала парень выполнил трек, с которым выступал на "слепых прослушиваниях" – хит Селин Дион All Вy Мyself.

Как сообщал OBOZREVATEL, финалисты проекта "Голос. Діти" ранее соревновались в этапе "нокауты". Блестящие выступления позволили им выйти в финал. Все подробности читайте по ссылке.

