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"Голой сфотографируйся!" Каменских взбудоражила сеть фото в прозрачном белье

1.1тЧитать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за музыканта и шоумена Алексея Потапенко (Потапа), показала фото на котором она изображена в прозрачном белье.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram. Меньше чем за сутки фото набрало сотни тысяч лайков и множество комментариев.

Настя Каменских

Настя Каменских

instagram.com/kamenskux

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"Потапу показывай нам то зачем", "Еще голой сфотографируйся", "Я понимаю что знаменитости должны показывать свою интересную и красивую жизнь, или смешные ролики, на это приятно смотреть. Но свои обнаженные тела зачем выставлять?", - пишут в сети.

"Голой сфотографируйся!" Каменских взбудоражила сеть фото в прозрачном белье
"Голой сфотографируйся!" Каменских взбудоражила сеть фото в прозрачном белье
"Голой сфотографируйся!" Каменских взбудоражила сеть фото в прозрачном белье
"Голой сфотографируйся!" Каменских взбудоражила сеть фото в прозрачном белье

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Настя Каменских (NK)Алексей Потапенко (Потап)
Место
Украина
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