"Голой сфотографируйся!" Каменских взбудоражила сеть фото в прозрачном белье

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за музыканта и шоумена Алексея Потапенко (Потапа), показала фото на котором она изображена в прозрачном белье.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram. Меньше чем за сутки фото набрало сотни тысяч лайков и множество комментариев.

Настя Каменских instagram.com/kamenskux

"Потапу показывай нам то зачем", "Еще голой сфотографируйся", "Я понимаю что знаменитости должны показывать свою интересную и красивую жизнь, или смешные ролики, на это приятно смотреть. Но свои обнаженные тела зачем выставлять?", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась 23 мая и стала сюрпризом для всех их фанатов.

До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по этой ссылке.

На долгожданной свадьбе Каменских и Потапенкоприсутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.

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