Украинский рэпер Джиган, который оскандалился из-за наркозависимости, поделился фото, на котором он появился полностью голым, а его руки скованы наручниками.

Соответствующий снимок был опубликован на странице артиста в Instagram.

Джиган и Оксана Самойлова Instagram @iamgeegun

Так, в кадре Джигана сопровождают два охранника. Судя по геолокации, которую указал рэпер, снимок был сделан на "Суперкубке" в Сан-Франциско.

Примечательно, что фотография возмутила пользователей в сети. Многие убеждены, что рэпер находится в неадекватном состоянии и ему следует пройти лечение.

"Чувак, что с тобой не так?", "Твои дети не скажут тебе спасибо...", "Соль до добра не доведет", "Что происходит, до сих пор не отошел?", "Что наркотики делают с нормальными людьми?", –писали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оскана Самойлова после скандала с мужем, украинским рэпером Джиганом, сняла обручальное кольцо.

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