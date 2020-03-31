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31 марта • обновлено в 10:27
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Голого Джигана заковали в наручники: в сети разнесли странное фото рэпера

2.6т
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Украинский рэпер Джиган, который оскандалился из-за наркозависимости, поделился фото, на котором он появился полностью голым, а его руки скованы наручниками.

Соответствующий снимок был опубликован на странице артиста в Instagram.

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Instagram @iamgeegun

Так, в кадре Джигана сопровождают два охранника. Судя по геолокации, которую указал рэпер, снимок был сделан на "Суперкубке" в Сан-Франциско.

Примечательно, что фотография возмутила пользователей в сети. Многие убеждены, что рэпер находится в неадекватном состоянии и ему следует пройти лечение.

"Чувак, что с тобой не так?", "Твои дети не скажут тебе спасибо...", "Соль до добра не доведет", "Что происходит, до сих пор не отошел?", "Что наркотики делают с нормальными людьми?", –писали в сети.

Голого Джигана заковали в наручники: в сети разнесли странное фото рэпера
Голого Джигана заковали в наручники: в сети разнесли странное фото рэпера
Голого Джигана заковали в наручники: в сети разнесли странное фото рэпера
Голого Джигана заковали в наручники: в сети разнесли странное фото рэпера
Голого Джигана заковали в наручники: в сети разнесли странное фото рэпера
Голого Джигана заковали в наручники: в сети разнесли странное фото рэпера
Голого Джигана заковали в наручники: в сети разнесли странное фото рэпера

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оскана Самойлова после скандала с мужем, украинским рэпером Джиганом, сняла обручальное кольцо.

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Автор
Анна Михно
Персона
Джиган
Место
Россия
Тег
Новости России
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