Голливудского актера Микки Рурка похоронят в Украине

Известный голливудский актер, звезда фильма "Девять с половиной недель" Микки Рурка после смерти похоронят в селе Загорцы Хмельницкой области.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Гула. Так, в Украину прилетел помощник знаменитости Дмитрий Корнийчук, чтобы выбрать место на кладбище в Загорцах для Рурка.

"Як умру, то поховайте мене в Україні. Помните историю о Микки Рурке, который пожелал быть похороненным в маленьком украинском селе? Эту идею он не оставил! И его персональный ассистент Дмитрий Корнийчук прилетел из Лос-Анджелеса в Загорцы. Место для Микки выбрано!" – написал Гула.

Микки Рурк и Дмитрий Корнийчук Facebook Юрий Гула

Напомним, в 2019 году 67-летний актер заявил, что хочет быть похороненным в деревне, откуда родом его помощник. Там живет бабушка и похоронен дедушка Корнийчука.

Отметим, что Микки Рурк проживает в Нью-Йорке. Он стал известен благодаря таким фильмам, как "Девять с половиной недель", "Дикая орхидея" и "Рестлер". Впоследствии снялся в "Сердце ангела" и "Железном человеке 2".

Помощник Микки Рурка выбрал место на кладбище для актера скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Микки Рурка заподозрили в романе с молодой россиянкой. Очевидцы застали актера на свидании с девушкой по имени Ольга в нью-йоркском ресторане Cipriani S.A.