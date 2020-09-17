Голливудский актер выругался на украинском и других языках. Видео

Голливудский актер Сэмюэл Л. Джексон поделился с поклонниками видео, на котором ругается на 15 языках мира, среди которых – украинский.

Соответствующий ролик 71-летняя знаменитость опубликовал на своей странице в Twitter. Ранее актер пообещал научить поклонников ругаться на разных языках, если 2,5 тысячи его подписчиков зарегистрируются для голосования на выборах президента США (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вы помогли нам достичь нашей цели! Спасибо за ваше неравнодушие и не забудьте проголосовать 3 ноября", – написал Джексон.

Актер научил поклонников ругаться на разных языках. Twitter Сэмюэл Л. Джексон

В ролике актер выругался на чешском, исландском, вьетнамском, эсперанто и других языках. На украинском Джексон сказал: "Пошел ты".

Как сообщал OBOZREVATEL, профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман рассказал, что прогнозирует победу Джо Байдена на выборах президента США. Он заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп потеряет Белый дом.