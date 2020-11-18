Голливудский актер ищет красивые фото Украины: он обратился за помощью к пользователям сети

Американский актер и продюсер Джозеф-Гордон Левитт обратился к украинцам с просьбой помочь ему отыскать красивые фотографии Украины.

Так, по словам 39-летней знаменитости, он готовит несколько новых проектов для своего сайта, где и будут размещены снимки. Об этом Левитт сообщил на личной странице в Facebook, прикрепив к посту фото украинских Карпат.

"Привет, друзья из Украины! Я в поиске крутых фотографий Украины для своего нового проекта. Найдите несколько фото, которые вы делали где-то в стране, и добавьте их к проекту. Он также открыт для писателей и актеров дубляжа", – написал он.

Украинские карпаты Facebook-аккаунт Джозефа-Гордона Левитта

Джозеф Гордон-Левитт – известный американский актер. Любители кинематографа хорошо его знают по лентам "Начало", "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Бросок кобры", "Петля времени", "Линкольн", "Сноуден", "Жизнь прекрасна", "Третья планета от Солнца" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский актер Жан-Клод Ван Дамм вместе со своей украинской девушкой Аленой Кавериной прилетел в Киев для съемок в боевике "Последний наемник".