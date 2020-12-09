Голливудский актер Джейсон Момоа подарил трезубец Аквамена 7-летнему фанату, больному раком

Голливудский актер Джейсон Момоа, известный по роли супергероя Аквамена в киновселенной DCEU, подарил золотой трезубец своему поклоннику Дэнни Шихану. Мальчик уже три года борется с раком мозга.

Так, знаменитость объединился с Warner Bros. для благотворительной акции, в которой поучаствовал сам ребенок. Об этом сообщает издание Insider.

Вместе с трезубцем Момоа отправил еще много подарков, включая открытку: "Не могу дождаться, чтобы покататься на дельфинах с тобой, Дэнни! С любовью, дядя Аквамен". Также актер опубликовал на личной странице в Instagram серию фотографий с мальчиком.

Instagram Джейсона Момоа

"Хотел поделиться фотографией этого удивительного мальчика Дэнни Шихана, его мама Натали прислала мне это сегодня. Я хотел сказать спасибо Энди Смиту за то, что он собрал фигурки и игрушки для Дэнни, и Warner Bros. за трезубец Аквамена", – прокомментировал он публикацию.

Instagram Джейсона Момоа

Instagram Джейсона Момоа

Отмечается, что у 7-летнего Дэнни очень редкая форма рака мозга, называемая пинеобластома. Диагноз мальчику был поставлен в 2017 году, когда ему было всего 4 года. Момоа впервые узнал о фанате "Аквамена" несколько недель назад после того, как его друзья рассказали ему о нем в соцсетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный американский актер и музыкант Джаред Лето позвонил по видеосвязи украинским телеведущим Лесе Никитюк и Андрею Беднякову. А также российской блогерше Анастасие Ивлеевой.