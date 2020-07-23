Голливудский актер Джеймс Белуши стал "конопляным" фермером

Ольга Веркалец Люди 11:25, 23.07.2020

66-летняя звезда фильма "К-9" и "Красная жара" Джеймс Белуши покинул актерскую деятельность и начал заниматься выращиванием конопли на собственной ферме.

Знаменитость обзавелся собственной территорией в 40 гектаров земли под названием Игл-Пойнт вдоль реки Руг в Южном Орегоне (США), где выращивает со своей командой коноплю в промышленных масштабах, пишет pressa.tv.

Джеймс Белуши нашел себе занятие на пенсии
pressa.tv

"Я верю, что лекарства, которые дает нам каннабис исцеляет нас, наши семьи и общины всего мира", – отметил Белуши.

Теперь актер хочет, чтобы его предприятие Belushi Farms стало общенациональным и, используя бренд Blues Brothers (Братья Блюз), превратилось в солидную компанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 30-летнего актера с вампирской киносаги "Сумерки" Грегори Тайри Бойса и его 27-летнюю девушку Натали Адеподжу нашли мертвыми. Причиной смерти оказалось передозировка наркотическими веществами.

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