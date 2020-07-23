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Голливудский актер Джеймс Белуши стал "конопляным" фермером

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
2,1 т.
Голливудский актер Джеймс Белуши стал 'конопляным' фермером

66-летняя звезда фильма "К-9" и "Красная жара" Джеймс Белуши покинул актерскую деятельность и начал заниматься выращиванием конопли на собственной ферме.

Знаменитость обзавелся собственной территорией в 40 гектаров земли под названием Игл-Пойнт вдоль реки Руг в Южном Орегоне (США), где выращивает со своей командой коноплю в промышленных масштабах, пишет pressa.tv.

Джеймс Белуши нашел себе занятие на пенсии

Джеймс Белуши нашел себе занятие на пенсии pressa.tv

"Я верю, что лекарства, которые дает нам каннабис исцеляет нас, наши семьи и общины всего мира", – отметил Белуши.

Теперь актер хочет, чтобы его предприятие Belushi Farms стало общенациональным и, используя бренд Blues Brothers (Братья Блюз), превратилось в солидную компанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 30-летнего актера с вампирской киносаги "Сумерки" Грегори Тайри Бойса и его 27-летнюю девушку Натали Адеподжу нашли мертвыми. Причиной смерти оказалось передозировка наркотическими веществами.

СШАактерфермерствоконопля
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