Голливудские звезды устроили новогодний флешмоб в сети: как они изменили популярную традицию

София Ковнир Люди 16:06, 8.12.2020 Обновлено: 16:14, 8.12.2020

Популярные знаменитости решили поддержать американскую рождественскую традицию под названием "Эльф на полке" (Elf on the Shelf). Так, они запустили целый флешмоб.

Традиция появилась в 2005 году и на сегодняшний день известна на весь мир. Как звезды приняли участие в флешмобе – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Что значит "Эльф на полке"

Как известно, Санта-Клаус из Северного полюса отправляет в каждый дом эльфа, который будет наблюдать за поведением детей и сообщать об этом Санте.

Говорят, что эльфа нельзя трогать, так как он может потерять свои способности и не улетит обратно на Северный полюс. А если вы к нему дотронулись, то необходимо написать Санта-Клаусу письмо с извинениями.

Как знаменитости поддержали флешмоб "Эльф на полке"

В этом году многие исполнители, актеры и другие медийные персоны приняли участие в акции, но решили немного изменить правила. На своих страницах в Instagram они активно публикуют фотографии с людьми или предметами, которые рифмуются с их именем или фамилией.

Так, звезды выставляют в соцсети свое фото и с помощью фотошопа добавляют крошечный предмет или человека.

Гарсель Бове и Фаррелл Уильямс
Instagram Бове
Керри Вашингтон и Кэти Перри
Instagram Вашингтон
Галь Гадот и Педро Паскаль
Instagram Гадот
Дженнифер Гарнер и Шон Пенн
Instagram Гарнер
Мэрайя Кэри и Гринч
Instagram
Идина Мензел и Дензел Вашингтон
Instagram Мензел
Марк Руффало и Роберт Дауни-младший
Instagram Руффало
Шэрон Стоун и Саша Барон Коэн
Instagram Стоун
Натали Портман и Кэт Деннингс
Instagram Портман
Энн Хэтэуэй и Эллисон Дженни
Instagram Хэтэуэй

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее запустили флешмоб по случаю народного праздника Всемирного дня украинского платка. Многие жители разных стран присоединились к нему.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Украинцам через несколько недель резко повысят абонплату на газ: названы тарифы

В Украине подпольно торгуют конфетами из России. Фотофакт

В Киеве водитель троллейбуса подрался с пассажиром из-за отсутствия маски

Сатурн и Юпитер сойдутся рекордно близко со времен Средневековья: как увидеть

В ООН поддержали резолюцию о проблеме милитаризации Крыма: РФ призвали уйти с полуострова