Голливудские звезды устроили новогодний флешмоб в сети: как они изменили популярную традицию
Популярные знаменитости решили поддержать американскую рождественскую традицию под названием "Эльф на полке" (Elf on the Shelf). Так, они запустили целый флешмоб.
Традиция появилась в 2005 году и на сегодняшний день известна на весь мир. Как звезды приняли участие в флешмобе – читайте далее в материале OBOZREVATEL.
Что значит "Эльф на полке"
Как известно, Санта-Клаус из Северного полюса отправляет в каждый дом эльфа, который будет наблюдать за поведением детей и сообщать об этом Санте.
Говорят, что эльфа нельзя трогать, так как он может потерять свои способности и не улетит обратно на Северный полюс. А если вы к нему дотронулись, то необходимо написать Санта-Клаусу письмо с извинениями.
Как знаменитости поддержали флешмоб "Эльф на полке"
В этом году многие исполнители, актеры и другие медийные персоны приняли участие в акции, но решили немного изменить правила. На своих страницах в Instagram они активно публикуют фотографии с людьми или предметами, которые рифмуются с их именем или фамилией.
Так, звезды выставляют в соцсети свое фото и с помощью фотошопа добавляют крошечный предмет или человека.
Актриса Гарсель Бове и Фаррелл Уильямс
Актриса Керри Вашингтон и Кэти Перри
Актриса Галь Гадот и Педро Паскаль
Актриса Дженнифер Гарнер и Шон Пенн
Певица Мэрайя Кэри и Гринч
Актриса Идина Мензел и Дензел Вашингтон
Актер Марк Руффало и Роберт Дауни-младший
Актриса Шэрон Стоун и Саша Барон Коэн
Актриса Натали Портман и Кэт Деннингс
Актриса Энн Хэтэуэй и Эллисон Дженни
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее запустили флешмоб по случаю народного праздника Всемирного дня украинского платка. Многие жители разных стран присоединились к нему.