Голливудские звезды устроили новогодний флешмоб в сети: как они изменили популярную традицию

Популярные знаменитости решили поддержать американскую рождественскую традицию под названием "Эльф на полке" (Elf on the Shelf). Так, они запустили целый флешмоб.

Традиция появилась в 2005 году и на сегодняшний день известна на весь мир. Как звезды приняли участие в флешмобе – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Как известно, Санта-Клаус из Северного полюса отправляет в каждый дом эльфа, который будет наблюдать за поведением детей и сообщать об этом Санте.

Говорят, что эльфа нельзя трогать, так как он может потерять свои способности и не улетит обратно на Северный полюс. А если вы к нему дотронулись, то необходимо написать Санта-Клаусу письмо с извинениями.

В этом году многие исполнители, актеры и другие медийные персоны приняли участие в акции, но решили немного изменить правила. На своих страницах в Instagram они активно публикуют фотографии с людьми или предметами, которые рифмуются с их именем или фамилией.

Так, звезды выставляют в соцсети свое фото и с помощью фотошопа добавляют крошечный предмет или человека.

Актриса Гарсель Бове и Фаррелл Уильямс

Актриса Галь Гадот и Педро Паскаль

Певица Мэрайя Кэри и Гринч

Актриса Идина Мензел и Дензел Вашингтон

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее запустили флешмоб по случаю народного праздника Всемирного дня украинского платка. Многие жители разных стран присоединились к нему.