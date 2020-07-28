Голливудские звезды, чьи предки эмигрировали из СССР: названо топ-5

Имена этих знаменитостей известны всему миру, но мало кто знает, что их предки когда-то жили в СССР и Российской империи.

OBOZREVATEL собрал список голливудских знаменитостей, чьи предки эмигрировали из Российской империи и Советского Союза. Так, среди них есть известный актер Леонардо ДиКаприо, звезда сериала "Друзья" Лиза Кудроу и другие.

Леонардо ДиКаприо

Бабушку знаменитого актера Леонардо ДиКаприо звали Елена Смирнова. После революции еще девочкой ее вывезли в Германию. Она прожила там всю жизнь и родила дочку – маму будущего актера. Лео не раз рассказывал в интервью о своей бабушке, и что та много рассказывала ему о России.

Леонардо ДиКаприо с бабушкой Еленой (фото – New Magazine)

Барбара Стрейзанд

Дедушка актрисы и певицы Барбары Стрейзанд по линии отца переехал в США в 1898 году, когда ему было всего 17 лет. Он эмигрировал из городка Бучач в Тернопольской области.

Барбара Стрейзанд (фото – kulturologia.ru)

Лиза Кудроу

У актрисы из культового сериала "Друзья" Лизы Кудроу также есть родственники из СССР. Бабушка знаменитости Гертруда Фарберман выросла в одной из деревень Минской области. В США переехала в 1921 году, после чего вышла замуж за Дэвида Кудроу, который эмигрировал из Могилева.

Лиза Кудроу (фото – hochu.ua)

Дэвид Духовны

Дедушка голливудского актера Дэвида Духовны по линии отца Мойше Духовный эмигрировал в США в 1916 году. До революции он жил в городке Бердичев в Киевской губернии Российской империи. А бабушка актера уехала из Польского Царства.

Дэвид Духовны (фото – ria.ru)

Сильвестр Сталлоне

Прабабушка Сильвестра Сталлоне по материнской линии Роза Ламлек была родом из Одессы. Предки знаменитого американского актера являлись состоятельными людьми и жили на Старопортофранковской улице, одной из самых престижных магистралей города. В 1884 году Роза вышла замуж за Чарльза Лабофиша и родила ему 2 сыновей. А в 1888 году они уехали всей семьей в США.

Сильвестр Сталлоне (фото – telecaprinews.it)

Ранее OBOZREVATEL показывал, как выглядели самые популярные актрисы СССР, которые сумели прославиться на весь мир.