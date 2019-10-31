Отросший маникюр и мятое платье: голливудская звезда оконфузилась на красной дорожке

Американская актриса, продюсер и кинорежиссер Дрю Бэрримор возмутила поклонников неподобающим внешним видом на фестивале WWD Honors 2019, который проходил в Нью-Йорке.

Так, звезда позировала на красной дорожке мероприятия в зеленом платье в пол и серебряных туфлях. Однако поклонники заметили, что наряд Бэрримор был мятым, а ногти сильно отросли. Соответствующие фото были опубликованы в сети.

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор оконфузилась на фестивале WWD Honors 2019

Знаменитось появилась в мятом платье

Отметим, что на актрису посыпался шквал критики из-за ее внешнего вида. Фанаты Дрю посоветовали ей "заняться собой".

"Господи, да ты же звезда Голливуда. Займись собой! Как это так выходить на публику с маникюром, который отрос на пол ногтя? Фу", "А то, что платье мятое вас не смущает? Ладно маникюр не успела сделать, но погладить...", "Да им всем плевать! Ходят так, как будто только проснулись. А ведь на вас столько людей ровняется", - возмутились люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудская киноактриса и топ-модель итальянского происхождения Моника Бепуччи появилась на красной дорожке престижной кинопремии "Сезар" с неопрятным маникюром.

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