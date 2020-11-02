Голливудская актриса Тильда Суинтон снялась для обложки украинского Vogue. Фото

59-летняя голливудская актриса Тильда Суинтон стала лицом ноябрьского номера украинского Vogue. Так, она украсила три обложки глянца.

Соответствующие снимки, снятые фотографом и режиссером Антоном Корбейном, были опубликованы на официальной странице журнала в Instagram. В фотосессии звезда предстала в роскошных нарядах от Chanel (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Для главной обложки Тильда снялась с взъерошенной прической и ярким макияжем на лице. Этот образ дополнило изумрудное бархатное платье, расшитое кристаллами и бисером.

Для других кадров стилисты выбрали бархатное платье с обнаженными плечами и белый наряд с пушистой вставкой в ​​зоне декольте. Последний образ Тильда Суинтон показала в сочетании с золотой маской, которую для звезды создал художник Джеймс Мерри. Именно в ней актриса появилась на Венецианском кинофестивале 2020.

Кроме того, знаменитость позировала в роскошном клетчатом костюме винного цвета, состоящем из штанов свободного кроя и длинной жилетки. Этот наряд Суинтон дополнила блузкой кремового цвета и черными ботинками с острым носком и на шпильках.

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