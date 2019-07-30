Голая Волочкова выставила напоказ грудь в бассейне: видео

Скандальная российская балерина Анастасия Волочокова похвасталась роскошным отдыхом в Греции.
Блондинка опубликовала видео у себя в Instagram. На нем она плавает в бассейне, пьет шампанское и говорит своим подписчикам, что "отдохнет за всех".
Анастасия Волочкова
Скрин с видео
"Я заслужила этот прекрасный отдых, готовясь к премьере по 7-8 часов в день. Так что сейчас я за вас всех отдохну, мои золотые. Всем удачного лета и хорошего отдыха. Я ни в каком не отеле, это частная вилла. Вот так", — похвасталась балерина.
Отметим, что Волочкова закрыла комментарии ко всем своим публикациям в Instagram.
Мои дорогие, мой отдых начался. Я очень много трудилась физически, готовясь к премьере моего спектакля "Балерина в зазеркалье цирка", и этот отдых заслужила.🙏 Билет у меня в один конец, и это свобода😉 Грецию я люблю, как и Мальдивы. Это два моих любимых райских места на земле.🙏 В Греции у меня замечательные друзья! Отдых будет не скучным! Как и я сама. 😂 Я так люблю излучать позитив! И тем, кто знает меня лично, известно, что со мной всегда светло.😊 И вам всем хорошего отдыха!👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #греция #солнце
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова делилась с поклонниками вульгарным снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала снимок, будучи изрядно пьяной.
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