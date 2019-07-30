Голая Волочкова выставила напоказ грудь в бассейне: видео

Скандальная российская балерина Анастасия Волочокова похвасталась роскошным отдыхом в Греции.

Блондинка опубликовала видео у себя в Instagram. На нем она плавает в бассейне, пьет шампанское и говорит своим подписчикам, что "отдохнет за всех".

Анастасия Волочкова Скрин с видео

"Я заслужила этот прекрасный отдых, готовясь к премьере по 7-8 часов в день. Так что сейчас я за вас всех отдохну, мои золотые. Всем удачного лета и хорошего отдыха. Я ни в каком не отеле, это частная вилла. Вот так", — похвасталась балерина.

Отметим, что Волочкова закрыла комментарии ко всем своим публикациям в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова делилась с поклонниками вульгарным снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала снимок, будучи изрядно пьяной.

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