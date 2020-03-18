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18 марта • обновлено в 03:31
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Голая Волочкова прикрыла грудь прозрачной льдиной. Фото

1.4т
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Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками очередным обнаженным фото.

Так, на нем она позировала в купели, прикрыв интимные части тела кусками льда. Соответствующий снимок Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

Фото: styler.rbc.ua

"Немножко холодно. В моей купели лед замерзает естественным образом. Особенно, когда морозно. А вообще ледяная купель – прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия, безрассудства многих людей и от любого негатива", – написала балерина.

Анастасия Волочкова полностью голая

Анастасия Волочкова полностью голая

Фото: instagram/volochkova_art

Отметим, Волочкова часто публикует достаточно откровенные фото.

Анастасия Волочкова в откровенном купальнике

Анастасия Волочкова в откровенном купальнике

Фото: instagram/volochkova_art

Анастасия Волочкова сексуально позирует на камеру

Анастасия Волочкова сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/volochkova_art

Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат

Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат

Фото: instagram/volochkova_art

Анастасия Волочкова обнажила грудь

Анастасия Волочкова обнажила грудь

Фото: instagram/volochkova_art

Соблазнительная Анастасия Волочкова

Соблазнительная Анастасия Волочкова

Фото: instagram/volochkova_art

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала снимок, будучи изрядно пьяной.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Анастасия Волочкова
Место
Россия
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