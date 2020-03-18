Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками очередным обнаженным фото.
Так, на нем она позировала в купели, прикрыв интимные части тела кусками льда. Соответствующий снимок Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram.
Анастасия Волочкова
Фото: styler.rbc.ua
"Немножко холодно. В моей купели лед замерзает естественным образом. Особенно, когда морозно. А вообще ледяная купель – прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия, безрассудства многих людей и от любого негатива", – написала балерина.
Анастасия Волочкова полностью голая
Фото: instagram/volochkova_art
Отметим, Волочкова часто публикует достаточно откровенные фото.
Анастасия Волочкова в откровенном купальнике
Фото: instagram/volochkova_art
Анастасия Волочкова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/volochkova_art
Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат
Фото: instagram/volochkova_art
Анастасия Волочкова обнажила грудь
Фото: instagram/volochkova_art
Соблазнительная Анастасия Волочкова
Фото: instagram/volochkova_art
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала снимок, будучи изрядно пьяной.
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