Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками очередным обнаженным фото.

Так, на нем она позировала в купели, прикрыв интимные части тела кусками льда. Соответствующий снимок Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram.

Анастасия Волочкова Фото: styler.rbc.ua

"Немножко холодно. В моей купели лед замерзает естественным образом. Особенно, когда морозно. А вообще ледяная купель – прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия, безрассудства многих людей и от любого негатива", – написала балерина.

Анастасия Волочкова полностью голая Фото: instagram/volochkova_art

Отметим, Волочкова часто публикует достаточно откровенные фото.

Анастасия Волочкова в откровенном купальнике Фото: instagram/volochkova_art

Анастасия Волочкова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/volochkova_art

Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат Фото: instagram/volochkova_art

Анастасия Волочкова обнажила грудь Фото: instagram/volochkova_art

Соблазнительная Анастасия Волочкова Фото: instagram/volochkova_art

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала снимок, будучи изрядно пьяной.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!