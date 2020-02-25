Голая Волочкова показала откровенное фото в бане

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала очередное откровенное фото. Так, на нем она позировала полностью голой в бане.

Снимок Волочкова разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Я больше люблю русскую баню на дровах. Причем с обязательным сочетанием с ледяной купелью. Но у нас есть дома и хаммам. Поскольку мы его не нагреваем, я всегда зажигаю в нем свечи, создавая уют, красоту и романтику", - подписала снимок Волочкова.

instagram.com/volochkova_art

Отметим, что Волочкова часто публикует пошлые фото на которых позирует обнаженной.

instagram.com/volochkova_art

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала снимок, будучи изрядно пьяной.

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