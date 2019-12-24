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24 декабря • обновлено в 13:22
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Голая в пене: 46-летняя Хайди Клум полностью обнажилась на новом фото

1.6т
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46-летняя супермодель Хайди Клум опубликовала откровенное фото, на котором похвасталась идеальным телом.

Соблазнительным снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Хайди Клум

Хайди Клум

Instagram @heidiklum

Новости
Голая Хайди Клум игриво засветила пышную грудь: горячие фото 46-летней модели

На пикантной фотографии Хайди позирует обнаженной в ванне. При этом, интимные места Клум прикрывает пена, а вот голое бедро модель соблазнительно оголила на фото.

При этом, Хайди сфотографирована с очень ярким макияжем с блестками, который также придал снимку пикантности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Хайди Клум, которая недавно вышла замуж за гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца, попала в объективы папарацци во время отдыха в медовом месяце.

Снимки были опубликованы в сети. На них видно, как модель вместе с мужем и его братом загорала топлес.

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Автор
Анна Михно
Персона
Хайди Клум
Место
США
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