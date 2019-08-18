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Голая в морге: стало известно о фото мертвой Мэрилин Монро

1.8т Читать материал на украинском

Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.

Сын фотографа Ли Винера заявил, что его отец, подкупил охранников морга и отснял пять кассет пленки с телом звезды. Об этом сообщает Daily Mail.

Голая в морге: стало известно о фото мертвой Мэрилин Монро
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Сын Ли Винера рассказал, что отец припрятал две кассеты с изображениями обнаженного тела звезды, не решившись предать их огласке. Он хранил их в сейфе, местонахождение которого так и не раскрыл до конца своей жизни.

Голая в морге: стало известно о фото мертвой Мэрилин Монро
Голая в морге: стало известно о фото мертвой Мэрилин Монро
Голая в морге: стало известно о фото мертвой Мэрилин Монро

Отметим, Мэрилин Монро умерла в возрасте 36 лет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилось первое фото тела умершего шансонье Вилли Токарева, которого похоронили 8 августа в Москве.

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Персона
Мэрилин Монро
Место
США
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