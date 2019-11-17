Совершенно голая Серябкина вызвала ажиотаж пикантным кадром

Российская певица и экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина, которой приписывают роман с продюсером Максом Фадеевым, порадовала поклонников откровенным кадром.

Звезда полностью разделась на камеру, прикрыв грудь длинными волосами, как легендарная Леди Годива, которая в таком виде много веков назад проехалась на коне.

"Дома. Пишу новый текст. Чувствую все, как в первый раз и в последний раз. Каждый раз. Цепляюсь за образы в голове и слушаю сердце. Оно говорит мне как правильно. Как думаете, о чем он будет", – спросила звезда.

Фанаты в комментариях были в восторге от необычного кадра, опубликованного артисткой.

"Сладкая моя", "Тебе волосы назад, больше идут", "О любви, точно", "Осмелились", "Боже, какая красивая", – отреагировали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Серябкина призналась, что однажды подралась со своей коллегой Еленой Темниковой в лифте. После этого отношения между певицами окончательно подошли к концу.

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