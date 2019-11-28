Совершенно голая Ратаковски вызвала ажиотаж пикантными фото

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками очередными откровенными снимками.

Так, черно-белые фото она опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала полностью голой на фоне моря, продемонстрировав свои пышные формы.

Эмили Ратаковски Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски пикантно оголилась на камеру Фото: instagram/emrata

Соблазнительная Эмили Ратаковски Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски полностью голая Фото: instagram/emrata

В комментариях пользователи восхитились телом Ратаковски и отметили, что она выглядит очень горячо.

"Хорошая ж*па", "Красотка", "Горячая", "Твое тело фантастическое", "Идеальная грудь", — написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Эмили Ратаковски, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Эмили Ратаковски в откровенном купальнике Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски засветила голую грудь Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски сексуально позирует на камеру Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски в пикантной фотосессии Фото: instagram/emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ратаковски сверкнула грудью в голубом костюме собственной линии одежды, взбудоражив поклонников голым телом.

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